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22:01, 2 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссию начали прибывать российские военные, вооружения и техника

МО Белоруссии: в республику прибывают военные, вооружения и техника РФ в рамках ротации

Фото: Ministry of Defence of Russia / Globallookpress.com

В Белоруссию в рамках плановой ротации начали прибывать российские военные, вооружения и техника общевойсковых и танковых соединений. Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.

Отмечается, что происходит реализация мероприятий по повышению обороноспособности Союзного государства. В Вооруженные силы Белоруссии поставлен очередной российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил, что в республике усилили контроль по всему периметру границы страны. Он уточнил, что в настоящий момент белорусскими силовиками реализуются меры по усилению контрразведывательного режима вдоль кордона.

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    Марина Совина
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