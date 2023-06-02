В Белоруссию начали прибывать российские военные, вооружения и техника

МО Белоруссии: в республику прибывают военные, вооружения и техника РФ в рамках ротации

В Белоруссию в рамках плановой ротации начали прибывать российские военные, вооружения и техника общевойсковых и танковых соединений. Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.

Отмечается, что происходит реализация мероприятий по повышению обороноспособности Союзного государства. В Вооруженные силы Белоруссии поставлен очередной российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил, что в республике усилили контроль по всему периметру границы страны. Он уточнил, что в настоящий момент белорусскими силовиками реализуются меры по усилению контрразведывательного режима вдоль кордона.

