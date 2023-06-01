В Белоруссии сообщили об усилении контроля по всему периметру границы

В КГБ Белоруссии сообщили об усилении контроля по всему периметру границы республики

В Белоруссии усилили контроль по всему периметру границы страны. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики генерал-лейтенант Иван Тертель, передает БЕЛТА.

Он уточнил, что в настоящий момент белорусскими силовиками реализуются меры по усилению контрразведывательного режима вдоль кордона. По его словам, подобные мероприятия направлены на «своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления» по отношению к Белоруссии.

Глава КГБ также заявил, что ведомство получает информацию о наличии планов по совершению терактов в республике среди лиц из боевых групп, сформированных на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии и ряда других государств.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу Государственного пограничного комитета страны, а также призвал создать «мощные кулаки» в рамках маневренных групп на границе республики.