Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 30 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии

Лукашенко назначил Молостова новым главой Госпогранкомитета Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу Государственного пограничного комитета республики. Новым руководителем ведомства назначен Константин Молостов, передает агентство БЕЛТА.

Сообщается, что предыдущей глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас.

Молостов с 2014 года занимал пост начальника Гродненской пограничной группы.

Ранее Лукашенко призвал создать «мощные кулаки» в рамках маневренных групп на белорусской границе. Маневренные группы, отметил он, должны быть в каждом приграничном отряде.

Президент также обвинил Украину в нагнетании ситуации в отношении Белоруссии. Лукашенко предположил, из-за этого у республики «спокойной жизни не будет».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины
    Стало известно о распределении мест в парламенте Турции
    Россиянка надела бриллиантовое колье в аэропорт и нарвалась на уголовное дело
    Бывшая помощница Байдена рассказала об усталости американцев от русофобии
    Оценена вероятность контактов Путина и Зеленского на инаугурации Эрдогана
    Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2023 году
    Илья Авербух призвал не верить слухам о здоровье Костомарова
    Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии
    Россиян предупредили о массовых кражах паролей
    Литва объявила 15 россиян нежелательными лицами из-за дела Кара-Мурзы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.