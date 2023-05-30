Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии

Лукашенко назначил Молостова новым главой Госпогранкомитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу Государственного пограничного комитета республики. Новым руководителем ведомства назначен Константин Молостов, передает агентство БЕЛТА.

Сообщается, что предыдущей глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас.

Молостов с 2014 года занимал пост начальника Гродненской пограничной группы.

Ранее Лукашенко призвал создать «мощные кулаки» в рамках маневренных групп на белорусской границе. Маневренные группы, отметил он, должны быть в каждом приграничном отряде.

Президент также обвинил Украину в нагнетании ситуации в отношении Белоруссии. Лукашенко предположил, из-за этого у республики «спокойной жизни не будет».