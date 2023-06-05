Россиянина арестовали на два месяца за попытку поджечь военкомат в Магнитогорске

Жителя Магнитогорска арестовали до 3 августа за попытку сжечь военкомат

Центральный районный суд Челябинска арестовал 26-летнего местного жителя по делу о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Россиянин будет находиться в СИЗО до 3 августа. Адвокат фигуранта просил избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения.

Как стало известно ранее, Дмитрий Д., будучи сторонником запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"», 3 июня попытался поджечь военкомат с помощью фейерверков. Вскоре россиянина задержали, но выяснилось, что он причастен к еще одному поджогу на железнодорожном перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас на Южно-Уральской железной дороге.

Фигурант действовал в интересах украинских спецслужб за денежное вознаграждение: он получил инструкцию от куратора Легиона.