Баку заявил об отсутствии договоренностей с Ереваном о делимитации границы на основе карты

Баку и Ереван не договаривались о делимитации армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

«Что касается утверждения об основах процесса делимитации, следует отметить, что в соответствии с заявлениями как пражской, так и сочинской встреч считается, что делимитация проводится на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что в рамках проведенных встреч стороны не достигли согласия по вопросу карт, на основе которых планировалось провести делимитацию.

В МИД Азербайджана также раскритиковали высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, «попытавшегося в очередной раз исказить суть ряда вопросов». Министерство подчеркивает, что, в отличие от Еревана, процесс делимитации, проведенный Баку с другими странами, проходил не на основе какой-либо карты, а с помощью анализа документов. Подобную практику можно провести и с Арменией, которую Азербайджан призывает начать работу по делимитации вместо того, чтобы настаивать на карте 1975 года, говорится в заявлении министерства.

4 июня Григорян назвал возможным подписание мирного договора с азербайджанской стороной до конца текущего года. Как он сообщал, переговоры между странами ведутся очень интенсивно. По его словам, при сохранении текущих темпов, а также содействии других стран подписание мира возможно до конца 2023 года.