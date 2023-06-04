В Армении назвали возможным подписание мира с Азербайджаном до конца года
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал возможным подписание мирного договора с Азербайджаном до конца текущего года. Его слова приводит «Интерфакс».
Григорян сообщил, что переговоры между Ереваном и Баку ведутся очень интенсивно, и при сохранении текущих темпов, а также содействии других стран подписание мира возможно до конца 2023 года.
«Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение», — указал секретарь Совбеза.
В мае главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, которые прошли в США.
При этом тогда же Армен Григорян заявил об отсутствии прогресса в переговорном процессе между сторонами. Позднее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.