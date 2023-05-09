В Армении заявили об отсутствии прогресса в переговорах с Азербайджаном

Cекретарь Совбеза Армении Григорян: прогресс в переговорах с Азербайджаном отсутствует

Прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Его слова приводит ТАСС.

Григорян сообщил, что у сторон до сих пор нет консенсуса по наиболее важным вопросам переговоров: фиксации суверенной территории Армении, созданию международного механизма Степанакерт — Баку и международных гарантий.

При этом Григорян рассказал, что в скором времени планируется встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встречи на высшем уровне пройдут в Брюсселе и Кишиневе. Ожидается, что к Пашиняну и Алиеву присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее в МИД Армении заявили, что стороны достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения между Ереваном и Баку. В то же время в МИД подчеркнули, что позиции политиков по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся.