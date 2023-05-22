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16:43, 22 мая 2023Бывший СССР

Армения и Азербайджан согласовали две статьи мирного договора

Глава МИД Армении Мирзоян сообщил о согласовании с Баку двух статей мирного договора

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранный дел Азербайджана Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, которые прошли с 1 по 4 мая в США. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с британским министром по делам Европы Лео Доэрти, передает ТАСС.

«Был также достигнут определенный прогресс, удалось согласовать еще две статьи проекта мирного договора», — сказал Мирзоян.

По его словам, по некоторым другим статьям соглашения стал возможен прямой и искренний диалог. Министр также выразил уверенность, что стороны лучше понимают озабоченности и намерения друг друга.

Ранее глава МИД Азербайджана рассказал, что Баку и Ереван все еще имеют много разногласий в вопросе мирного договора, однако странам удалось согласовать отдельные пункты документа. 9 мая секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил об отсутствии прогресса в переговорном процессе между сторонами. Позднее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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Кристина Есикова
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