Армения и Азербайджан согласовали две статьи мирного договора

Глава МИД Армении Мирзоян сообщил о согласовании с Баку двух статей мирного договора

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранный дел Азербайджана Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, которые прошли с 1 по 4 мая в США. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с британским министром по делам Европы Лео Доэрти, передает ТАСС.

«Был также достигнут определенный прогресс, удалось согласовать еще две статьи проекта мирного договора», — сказал Мирзоян.

По его словам, по некоторым другим статьям соглашения стал возможен прямой и искренний диалог. Министр также выразил уверенность, что стороны лучше понимают озабоченности и намерения друг друга.

Ранее глава МИД Азербайджана рассказал, что Баку и Ереван все еще имеют много разногласий в вопросе мирного договора, однако странам удалось согласовать отдельные пункты документа. 9 мая секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил об отсутствии прогресса в переговорном процессе между сторонами. Позднее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.