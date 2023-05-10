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12:17, 10 мая 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили о согласовании пунктов мирного договора с Арменией

Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Армения и Азербайджан все еще имеют много разногласий в вопросе мирного договора, однако сторонам удалось согласовать отдельные пункты документа, заявил глава азербайджанского министерства иностранных дел (МИД) Джейхун Байрамов. Его слова приводит Telegram-канал «Spuntik Армения».

«Между позициями сторон довольно много расхождений, но на этих переговорах были достигнуты договоренности по отдельным пунктам мирного соглашения», — сообщил дипломат.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует. По его словам, у сторон до сих пор нет консенсуса по наиболее важным вопросам документа.

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Алевтина Запольская
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