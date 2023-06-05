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06:53, 5 июня 2023Экономика

Унаследовавших авто россиян предложили на год освободить от транспортного налога

Госдума предложила освободить на год от транспортного налога россиян, унаследовавших авто

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россиян, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, предложили освободить от транспортного налога за первый год владения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Депутат отметил, что при наследовании не все новые собственники имеют водительское удостоверение и планируют пользоваться машиной.

Федоров рассказал, что одна часть россиян, ставших собственниками и не имеющих прав управления транспортным средством, как правило, реализуют автомобиль в первый год владения. Другие же граждане тратят больше времени на получение водительского удостоверения, при этом авто фактически не эксплуатируется.

В связи с этим депутат направил соответствующее обращение в Минтруд. Федоров попросил рассмотреть вопрос о «целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года граждан, ставших собственниками в результате наследования». Речь идет о россиянах, которые не имеют на руках водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в России впервые сократилось число зарегистрированных механических транспортных средств. По итогам 2022 года в стране числилось 60,45 миллиона автомобилей (за год их число выросло всего на 0,5 процента, хотя до того автопарк рос по 1,4-1,9 процента).

При этом, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, на самом деле авто не становится меньше, просто их владельцы снимают транспорт с учета, чтобы не тратиться на страховки, транспортный налог и штрафы.

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    Марина Совина
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