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05:19, 5 июня 2023Мир

Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха ВСУ

Немецкий политолог Меркель: живая сила закончится у ВСУ раньше, чем оружие Запада

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Немецкий политолог Вольф Меркель заявил, что живая сила закончится у Вооруженных сил Украины (ВСУ) раньше, чем оружие. Своим мнением он поделился в эфире Spiegel TV.

По информации аналитика, на данный момент в России вооружены один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, и еще 45 миллионов могут пополнить ряды вооруженных сил при необходимости. При этом Меркель не уточнил первоисточник этих данных.

Политолог отметил, что это «больше, чем население всей Украины», поэтому вопрос численности российской и украинской армий станет решающим.

Перевес численности армии и населения у России, по мнению эксперта, приведет к тому, что за Украину больше некому будет воевать с оружием Запада.

Ранее российский офицер рассказал, что ВСУ отправляют на передовую наименее подготовленных новобранцев, а самых опытных военных держит в тыловых линиях обороны. По его словам, на самую первую линию ВСУ выставляют наполовину подготовленных теробороновцев, на второю линию — «обычное мясо», на третью — контрактников и «обкатанные подразделения».

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    Марина Совина
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