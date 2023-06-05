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03:48, 5 июня 2023Россия

Российский офицер сообщил об отправке Киевом на передовую новичков

Российский офицер с позывным «Шмель»: ВСУ гонят на передовую новичков, защищая опытных

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на передовую наименее подготовленных новобранцев, а самых подготовленных военных держит в тыловых линиях обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Шмель».

По словам офицера, на самую первую линию ВСУ выставляют наполовину подготовленных теробороновцев, на второю линию — «обычное мясо», на третью — контрактников и «обкатанные подразделения», и вот они уже «подготавливают территориальную оборону, которая у них на передней линии обороны».

Военный отметил, что на первой линии также есть опытные бойцы, воюющие не первый год, но их значительно меньше, чем было в начале спецоперации и чем новобранцев.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53-й бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций. По его словам, вместе с сослуживцами он после двухдневного курса подготовки был отправлен на передний край укрепрайона.

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    Марина Совина
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