Российский офицер с позывным «Шмель»: ВСУ гонят на передовую новичков, защищая опытных

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на передовую наименее подготовленных новобранцев, а самых подготовленных военных держит в тыловых линиях обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Шмель».

По словам офицера, на самую первую линию ВСУ выставляют наполовину подготовленных теробороновцев, на второю линию — «обычное мясо», на третью — контрактников и «обкатанные подразделения», и вот они уже «подготавливают территориальную оборону, которая у них на передней линии обороны».

Военный отметил, что на первой линии также есть опытные бойцы, воюющие не первый год, но их значительно меньше, чем было в начале спецоперации и чем новобранцев.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53-й бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций. По его словам, вместе с сослуживцами он после двухдневного курса подготовки был отправлен на передний край укрепрайона.