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05:18, 13 марта 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал об угрозах офицеров ВСУ новобранцам расстрелом

Пленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой под угрозой расстрела запрещают отступать

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Офицеры 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), стоящей под Авдеевкой (территория Донецкой народной республики (ДНР), находящаяся под контролем Киева), под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный.

«Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: "Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от семи до десяти лет. <...> И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции — будут стрелять… Вот так сказали», — заявил военнопленный.

По его словам, вместе с сослуживцами он после двухнедельного курса подготовки был отправлен на передний край укрепрайона, занимаемого 53-й бригадой украинских военных под Авдеевкой. В плен он попал в первой декаде марта 2023 года.

Ранее стало известно, что порядка 200 украинских военнопленных захотели вступить в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный в Донецкой народной республике (ДНР).

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Марина Совина
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