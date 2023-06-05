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02:20, 5 июня 2023Россия

Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Минобороны России показало видео уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Кадры публикует Telegram-канал РИА Новости.

На снятых с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) кадрах показаны поражения украинской техники, двигающейся по полю. Видны горящие машины украинских войск, пораженные российскими военными.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Украины провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В оборонном ведомстве отметили, что украинские войска не добились поставленных задач.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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