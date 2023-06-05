В российский пассажирский самолет ударила молния

В летевший из Владивостока в Москву пассажирский самолет ударила молния

В российский пассажирский самолет, летевший из Владивостока в Москву, ударила молния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с инцидентом.

Разряд молнии зафиксировали на мониторах после вхождения судна в плотную облачность во время взлета. По информации собеседника агентства, на полет лайнера это не повлияло, пассажиры услышали лишь негромкий щелчок.

В мае в самолет авиаперевозчика «Сибирь», направлявшийся из Новосибирска в ОАЭ, ударила молния во время полета. Специалисты обнаружили следы разряда статического электричества на законцовке левого полукрыла. Уточняется, что лайнер был отстранен от полетов.

Ранее, в апреле, в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» попала молния. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Москвы в Санкт-Петербург.Специалисты заметили повреждение только при выполнении технических работ.