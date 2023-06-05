Голый мужчина прокатился на мотоцикле и напугал сотрудниц отеля

The Thaiger: в Таиланде гость отеля разделся догола и прокатился на мотоцикле

31-летний Пхатджарин Варнху из Таиланда разделся догола, прокатился на мотоцикле и напугал сотрудниц отеля. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина заселился в гостиницу в провинции Чаченгсау 31 мая. Вечером того же дня он вышел из своего номера без одежды, пришел на парковку, сел на мотоцикл и начал кататься по территории отеля. Затем голый гость припарковал транспортное средство и отправился гулять в первозданном виде.

По словам одной из сотрудниц отеля, после этого он подбежал к ней и ее коллегам. Женщина испугалась и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов убедили мужчину одеться, а потом отпустили его при условии, что он покинет гостиницу.

Вскоре полиции стало известно, что Варнху устроил переполох в ресторане неподалеку, после чего бесцельно бродил по улицам и разговаривал сам с собой. Также одна из местных жительниц заявила, что он преследовал ее машину на мотоцикле. Женщина была вынуждена остановиться и обратиться за помощью к прохожим.

Полиция задержала Варнху и доставила его в больницу для медицинского освидетельствования. В настоящий момент неизвестно, находился ли мужчина в состоянии наркотического опьянения и есть ли у него проблемы с психикой.

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