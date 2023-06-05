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12:39, 5 июня 2023Силовые структуры

На железной дороге в Омской области произошла диверсия

В Омской области неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге ночью 4 июня

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Омской области неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге, поджигателя ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Диверсия произошла ночью 4 июня возле перегона Московка — Сыропятское. Проезжающий мимо машинист грузового поезда заметил возгорание и доложил об увиденном в экстренные службы.

Прибывшие на место силовики нашли на месте две пустые бутылки со следами горючего. Неизвестные вскрыли системы сигнализации, централизации и блокировки.

Неполадки удалось устранить, сейчас поезда следуют без задержек.

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    Владимир Шарапов
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