Блогерша назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины
Эксперт по этикету Глория Полато из Италии назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.
В первую очередь специалистка призвала отказаться от длинных ногтей и яркого дизайна в маникюре. Полато также обратила внимание на густо наращенные ресницы. По ее мнению, данные элементы визуально дешевят внешность, в связи с чем стоит присмотреться к естественности.
Также автор видео посоветовала пополнить гардероб более скромными нарядами. При этом она отметила, что платье длины макси, оформленное разрезом, является разрешенным к носке. «Будьте осторожны, чтобы не переборщить с вырезами, особенно если одежда укорочена. Это мгновенно удешевит вас», — пояснила она.
В мае стилисты перечислили 12 устаревших летних вещей. Так, специалисты предложили избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов.