Блогерша назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины

Эксперт по этикету Глория Полато назвала безвкусицей длинный яркий маникюр

Эксперт по этикету Глория Полато из Италии назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка призвала отказаться от длинных ногтей и яркого дизайна в маникюре. Полато также обратила внимание на густо наращенные ресницы. По ее мнению, данные элементы визуально дешевят внешность, в связи с чем стоит присмотреться к естественности.

Также автор видео посоветовала пополнить гардероб более скромными нарядами. При этом она отметила, что платье длины макси, оформленное разрезом, является разрешенным к носке. «Будьте осторожны, чтобы не переборщить с вырезами, особенно если одежда укорочена. Это мгновенно удешевит вас», — пояснила она.

В мае стилисты перечислили 12 устаревших летних вещей. Так, специалисты предложили избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов.