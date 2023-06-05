США открестились от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Министр обороны США открестился от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

США не пытаются создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, от таких сообщений открестился министр обороны страны Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

«Мы абсолютно не пытаемся создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы продолжаем работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион остается свободным и открытым, чтобы торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался», — сказал глава ведомства.

По его словам, Индия и США разделяют одно и то же видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американская сторона заверила, что сделает все от нее зависящее, чтобы там ничего не произошло.

Ранее власти Соединенных Штатов заявили, что индийская сторона задумалась о вступлении в группу «НАТО Плюс». Стороны углубили отношения в сферах совместного производства для продажи важных систем вооружения и техники, отметил посол США в Индии Эрик Гарсетти.