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10:38, 31 мая 2023Мир

Индия задумалась о вступлении в «НАТО Плюс»

Посол Гарсетти заявил, что перед Индией стоит выбор о вступлении в «НАТО Плюс»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Индия задумалась о вступлении в группу «НАТО Плюс», рассказал посол США в Индии Эрик Гарсетти в интервью индийскому телеканалу WION.

«Мы углубили наше оборонное сотрудничество, что было невозможно себе даже представить 30- 40 лет назад, мы сближаемся с Индией даже больше, чем мы иногда сближаемся с нашими самыми близкими союзниками: совместное производство, возможность продавать важные системы вооружений и техники, чтобы обеспечить безопасность Индии. Я думаю, все варианты [дальнейшего развития сотрудничества] сейчас на столе», — сказал он.

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    Анастасия Заикина
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