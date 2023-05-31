Индия задумалась о вступлении в «НАТО Плюс»

Посол Гарсетти заявил, что перед Индией стоит выбор о вступлении в «НАТО Плюс»

Индия задумалась о вступлении в группу «НАТО Плюс», рассказал посол США в Индии Эрик Гарсетти в интервью индийскому телеканалу WION.

«Мы углубили наше оборонное сотрудничество, что было невозможно себе даже представить 30- 40 лет назад, мы сближаемся с Индией даже больше, чем мы иногда сближаемся с нашими самыми близкими союзниками: совместное производство, возможность продавать важные системы вооружений и техники, чтобы обеспечить безопасность Индии. Я думаю, все варианты [дальнейшего развития сотрудничества] сейчас на столе», — сказал он.