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21:41, 30 мая 2023Мир

Швеция заявила о контактах с Турцией по вопросу вступления в НАТО

Премьер Швеции Кристерссон: Стокгольм контактировал с Турцией по вопросу вступления в НАТО

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления Швеции в НАТО после состоявшихся в Турции президентских выборов. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, пишет ТАСС.

По его словам, Стокгольм имел несколько контактов с турецкими партнерами. Часть из них состоялась после прошедших президентских выборов. «Мы, конечно, находимся в постоянном контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу», — заявил премьер.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО.

19 мая Эрдоган заявил о неготовности страны на данный момент принять Швецию в состав Североатлантического альянса. По его словам, любая страна, желающая присоединиться к НАТО, обязана занимать четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом.

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    Марина Совина
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