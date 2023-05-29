Байден обсудил с Эрдоганом вступлении Швеции в НАТО

Президент США Байден обсудил с Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, они продолжат консультации по этому вопросу на следующей неделе.

Байден также поздравил Эрдогана с переизбранием на новый срок на посту президента Турции.

Ранее сообщалось, что главы МИД Швеции и Турции Тобиас Билльстрем и Мевлют Чавушоглу договорились провести переговоры о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло. Однако позже Reuters сообщил, что встреча глав МИД Швеции и Турции не состоится. «Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому никакой встречи там не будет», — сообщил представитель шведского главы внешнеполитического ведомства.