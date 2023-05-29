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13:21, 29 мая 2023Мир

Главы МИД Турции и Швеции обсудят вступление Стокгольма в НАТО

Глава МИД Швеции встретится с турецким коллегой и обсудит вступление Стокгольма в НАТО
Тобиас Билльстрем

Тобиас Билльстрем. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу для обсуждения вопроса вступления Стокгольма в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведского министра.

Билльстрем рассказал, что связался с Чавушоглу, чтобы поздравить Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента. «Он ответил очень быстро и подтвердил, что мы можем провести контакты и обсудить вопрос НАТО», — уточнил дипломат.

Отмечается, что главы МИД проведут переговоры на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло в четверг, 1 июня.

Ранее и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что власти США собираются убедить победителя президентских выборов в Турции принять Швецию в НАТО. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Стокгольм уже готов к вступлению в альянс.

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    Виктория Кондратьева
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