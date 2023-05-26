США собрались убедить победителя выборов в Турции принять Швецию в НАТО

Госдепартамент: США будут добиваться от победителя выборов в Турции приема Швеции в НАТО

Власти США собираются убедить победителя президентских выборов в Турции принять Швецию в НАТО. Об этом сообщил и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, передает ТАСС.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Стокгольм уже готов к вступлению в НАТО. «В ближайшее воскресенье [28 мая] в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут», — заключил он.

Хоган добавил, что обсуждение одобрения Анкарой заявки Швеции на присоединение к альянсу — это важная часть взаимодействия Вашингтона с новым турецким кабмином.