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18:45, 26 мая 2023Мир

США собрались убедить победителя выборов в Турции принять Швецию в НАТО

Госдепартамент: США будут добиваться от победителя выборов в Турции приема Швеции в НАТО

Фото: Francisco Seco / AP

Власти США собираются убедить победителя президентских выборов в Турции принять Швецию в НАТО. Об этом сообщил и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, передает ТАСС.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Стокгольм уже готов к вступлению в НАТО. «В ближайшее воскресенье [28 мая] в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут», — заключил он.

Хоган добавил, что обсуждение одобрения Анкарой заявки Швеции на присоединение к альянсу — это важная часть взаимодействия Вашингтона с новым турецким кабмином.

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Виктория Кондратьева
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