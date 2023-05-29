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16:49, 29 мая 2023Мир

Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО

Reuters: встреча глав МИД Турции и Швеции по НАТО в Осло не состоится

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Встреча главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, которая должна была пройти в Осло 1 июня, не состоится. Об ее отмене стало известно агентству Reuters от представителя Стокгольма.

«Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому никакой встречи там не будет», — рассказал представитель шведского министра. Отмечается, что переговоры Билльстрема и Чавушоглу будут организованы в ближайшее время. Данные о новой дате и месте ее проведения он не раскрыл.

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    Виктория Кондратьева
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