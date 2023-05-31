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00:59, 31 мая 2023Мир

В США заявили о готовности Швеции вступить в НАТО

Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Швеции вступить в НАТО

Фото: Unsplash

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В ходе беседы Блинкен заявил, что в США видят готовность Швеции вступить в НАТО. «Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас», — отметили в Госдепе.

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Кроме того, Блинкен выразил благодарность Чавушоглу за усилия Турции для сохранения зерновой сделки. Американский чиновник также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента страны.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о контактах с Турцией по вопросу вступления в НАТО. «Мы, конечно, находимся в постоянном контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу», — подчеркнул он.

В понедельник, 29 мая, президент США Джо обсудил с турецким коллегой вопрос о вступлении Швеции в НАТО. При этом 19 мая Эрдоган заявил о неготовности страны на данный момент принять Швецию в состав альянса. По его мнению, любая страна, желающая присоединиться к НАТО, должна занимать четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом.

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    Марина Совина
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