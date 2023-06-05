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13:53, 5 июня 2023Силовые структуры

На севере России обнаженная женщина прогулялась по городу из мести мужу

В Норильске женщина гуляла по городу обнаженной в плюс четыре градуса, чтобы позлить мужа

Кадр: Telegram-канал «Норильск фото/видео/события»

В Норильске местная жительница решила прогуляться обнаженной по городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление, что на улице Полярной гуляет женщина без одежды. Силовики приехали на место инцидента и увидели россиянку. Ее задержали. Выяснилось, что фигуранта вышла на улицу голой после ссоры с мужем. Так она хотела позлить его.

Отмечается, что на улице было всего лишь плюс четыре градуса.

Женщина не имеет претензий к супругу, добавили в пресс-службе. В отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что в Липецке голый мужчина попытался сбежать из квартиры на пятом этаже по балконам, но его поймали и избили жильцы дома.

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    Екатерина Власова
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