На севере России обнаженная женщина прогулялась по городу из мести мужу

В Норильске женщина гуляла по городу обнаженной в плюс четыре градуса, чтобы позлить мужа

В Норильске местная жительница решила прогуляться обнаженной по городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление, что на улице Полярной гуляет женщина без одежды. Силовики приехали на место инцидента и увидели россиянку. Ее задержали. Выяснилось, что фигуранта вышла на улицу голой после ссоры с мужем. Так она хотела позлить его.

Отмечается, что на улице было всего лишь плюс четыре градуса.

Женщина не имеет претензий к супругу, добавили в пресс-службе. В отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что в Липецке голый мужчина попытался сбежать из квартиры на пятом этаже по балконам, но его поймали и избили жильцы дома.