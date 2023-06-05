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14:06, 5 июня 2023Культура

Концерт солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» отменили в Швейцарии

Концерт солиста группы «Вопли Видоплясова» отменили в Швейцарии из-за обвинений в фашизме
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Концерт солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки отменили в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети артиста.

Выступление исполнителя было запланировано на 25 июня в городе Цюрихе. «В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы — нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине — сказали, что я националист и фашист», — рассказал Скрипка.

В 2022 году концерт солиста группы был отменен в немецком городе Гамбурге. Тогда артист обвинил в случившемся Россию.

После начала российской специальной военной операции (СВО) Скрипка активно выступал в поддержку Украины, а также направлял денежные средства, собранные на своих выступлениях, на поддержку украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что концерты российской певицы Ольги Бузовой отменили в двух городах Израиля. Сообщалось, что отмена выступлений артистки может быть связана с давлением активистов, выступающих против проведения СВО на Украине.

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    Анастасия Астахова
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