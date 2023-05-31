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10:28, 31 мая 2023Культура

В Израиле отменили два концерта Ольги Бузовой

В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерты российской певицы Ольги Бузовой отменили в двух городах Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта по продаже билетов.

Выступления были запланированы на 8 и 9 июня в Хайфе и Беэр-Шеве. При этом информации об отмене двух концертов артистки в Тель-Авиве не поступало — билеты на них находятся в продаже. Сама Бузова никак не отреагировала на решение об отмене мероприятий.

Издание, ссылаясь на израильские СМИ, отмечает, что отмена концертов артистки в двух городах Израиля может быть связана с давлением активистов, выступающих против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Ольга Бузова призналась, что не занималась сексом два года. По словам артистки, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году. Она также отметила, что это не основная составляющая ее жизни.

В мае сообщалось, что концерт российской исполнительницы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Краснодаре.

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    Анастасия Астахова
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