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13:20, 30 мая 2023Культура

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной

В Краснодаре отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Концерт российской исполнительницы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление артистки должно было состояться 12 июня во дворце спорта «Олимп». Представители площадки сообщили, что шоу отменено. О причинах такого решения не сообщается.

25 мая стало известно, что концерт Арбениной отменен в Нальчике. Представители площадки, на которой должно было состояться шоу, заявили, что выступление, запланированное на 7 июня, отменено из-за состояния здоровья певицы.

В начале апреля сообщалось, что концерты артистки отменены в шести российских городах. Позже Арбенина вышла на связь и привела в одной из публикаций строки из песни «Гавань», где содержатся призыв не бояться и утверждение, что все будет хорошо.

Помимо этого, певица анонсировала выступления в трех городах Узбекистана, однако мероприятия были отменены в середине мая в связи с «невозможностью выполнения технических райдеров».

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    Анастасия Астахова
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