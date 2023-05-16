В Узбекистане отменили концерты Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

В трех городах Узбекистана отменили концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Запланированные на май концерты певицы Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы» отменены в трех городах Узбекистана. Об этом сообщил узбекский билетный оператор iticket в своем Telegram-канале.

Речь идет о мероприятиях в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, назначенных на 17, 18 и 19 мая соответственно. Данное решение объясняется «невозможностью выполнения технических райдеров», выступления будут перенесены на другие даты. Анонсы шоу также убрали с сайта музыкального коллектива.

Ранее лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина объявила о грядущем выступлении в Ташкенте после отмены концертов в России. В мае «Ночные снайперы» запланировали концерты в Ереване, Самарканде, Бухаре и Бишкеке.