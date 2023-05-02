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20:06, 2 мая 2023Культура

Арбенина анонсировала выступление в Ташкенте после отмены концертов в России

Певица Диана Арбенина анонсировала выступление в Ташкенте после отмены концертов в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина анонсировала выступление в Ташкенте после отмены концертов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Коллектив выступит в столице Узбекистана 17 мая в Спортивном комплексе «Юнусабад». «Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова! До скорой встречи!» — написала исполнительница в соцсетях.

На сайте «Ночных снайперов» также появились даты других выступлений за рубежом. В мае «Ночные снайперы» запланировали концерты в Ереване, Самарканде, Бухаре и Бишкеке.

Ранее Диана Арбенина вышла на связь после отмены выступлений в шести городах России. Артистка привела в одной из последних публикаций в соцсетях строки из песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо.

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Сергей Равин
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