В Нальчике отменили концерт Дианы Арбениной

В Нальчике отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной

Концерт российской исполнительницы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Нальчике. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Выступление было запланировано на 7 июня в «Зеленом театре». При этом представители площадки заявили об отмене шоу.

В начале апреля стало известно, что концерты артистки отменены в шести российских городах. Позже Арбенина вышла на связь и привела в одной из своих публикаций строки из песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо.

Помимо этого, певица анонсировала выступления в трех городах Узбекистана, однако мероприятия были отменены в середине мая в связи с «невозможностью выполнения технических райдеров».