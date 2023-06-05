Среда обитания
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15:47, 5 июня 2023Среда обитания

Вода в двух озерах в российском городе превратилась в кислоту

Доктор наук Вершинин сообщил о низком уровне pH в двух озерах в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Два озера Екатеринбурга стали непригодными для жизни из-за низкого уровня pH, превратившего воду в них в жидкость, сопоставимую по характеристикам с уксусом. Об этом URA.RU сообщил доктор биологических наук, сотрудник Уральского отделения РАН Владимир Вершинин. Такое положение дел он связал с вредом от выбросов металлургического предприятия.

Ученый объяснил, что в озерах, расположенных в столице Свердловской области, pH воды оказался равным трем. По его словам, у уксуса эта мера кислотности водных растворов колеблется от 2,4 до 3,4. Водоемы уже покинули животные, а «икра, отложенная амфибиями во время нереста, тоже погибает».

Вершинин уверен, что происходит это из-за вредных выбросов местного завода, который «отключает очистные сооружения, и к нам летит и оседает сернистый ангидрид». По словам ученого, столь критическая ситуация с кислой средой водоемов сложилась лишь в четвертый раз за 45 лет, в течение которых он ведет наблюдения.

Ранее Свердловская область оказалась в списке лидеров по числу случаев загрязнения пресноводных водоемов. Согласно данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, туда же попали Мурманская, Московская, Новгородская, Смоленская, Челябинская и Новосибирская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и Москва.

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    Дмитрий Воронин
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