Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:01, 29 мая 2023Среда обитания

Названы регионы России с самым большим числом опасных загрязнений рек

FinExpertiza: в российских водоемах выросло число опасных загрязнений

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В 2022 году в российских реках, озерах и водоемах выявили на девять процентов больше высоких и экстремально высоких загрязнений по сравнению с предшествующим годом — всего 2,47 тысячи случаев. Об этом свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты на основе данных Росгидромета заключили, что из 2470 экологических инцидентов, произошедших на воде в 2022 году, 1926 относились к высоким загрязнениям, 544 случая — к экстремально высоким. Если количество экстремально высоких загрязнений поверхностных вод, то есть наиболее опасных ввиду больших концентраций вредных веществ, сократилось год к году на семь процентов (на 38 инцидентов), то число высоких загрязнений, напротив, выросло на 14 процентов (242 случая).

Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств. Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской, Мурманской, Московской, Новгородской, Смоленской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и Москве.

Ранее аналитики констатировали, что в 2022 году количество высоких загрязнений воздуха в России сократилось вдвое. По словам главы FinExpertiza Елены Трубниковой, инциденты фиксировались в основном благодаря новому автоматизированному оборудованию мониторинга качества воздуха, и это достаточно позитивная тенденция. «С другой стороны, значительное сокращение загрязнений в 2022 году может быть вызвано не столько возросшей экологической ответственностью промышленных предприятий, сколько снижением промышленной активности», — указывала она.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине почти закончились турецкие беспилотники. Как Киев планирует компенсировать нехватку Bayraktar?
    Появились подробности о проведенном ЧВК «Вагнер» обмене пленными с Украиной
    Экономист назвал причину снижения цен на газ в Европе
    Названы регионы России с самым большим числом опасных загрязнений рек
    Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских
    Испанский тренер «Спартака» дал сыну русское имя
    Посол ЦАР заявил о желании разместить в стране военную базу России
    Опубликовано фото нового городского бассейна под открытым небом в Москве
    В Турции заявили о потере Вашингтоном политического влияния
    Россиянка бюджетно съездила в Таиланд и назвала курорт с потрясающим морем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.