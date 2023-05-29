Названы регионы России с самым большим числом опасных загрязнений рек

FinExpertiza: в российских водоемах выросло число опасных загрязнений

В 2022 году в российских реках, озерах и водоемах выявили на девять процентов больше высоких и экстремально высоких загрязнений по сравнению с предшествующим годом — всего 2,47 тысячи случаев. Об этом свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты на основе данных Росгидромета заключили, что из 2470 экологических инцидентов, произошедших на воде в 2022 году, 1926 относились к высоким загрязнениям, 544 случая — к экстремально высоким. Если количество экстремально высоких загрязнений поверхностных вод, то есть наиболее опасных ввиду больших концентраций вредных веществ, сократилось год к году на семь процентов (на 38 инцидентов), то число высоких загрязнений, напротив, выросло на 14 процентов (242 случая).

Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств. Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской, Мурманской, Московской, Новгородской, Смоленской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и Москве.

Ранее аналитики констатировали, что в 2022 году количество высоких загрязнений воздуха в России сократилось вдвое. По словам главы FinExpertiza Елены Трубниковой, инциденты фиксировались в основном благодаря новому автоматизированному оборудованию мониторинга качества воздуха, и это достаточно позитивная тенденция. «С другой стороны, значительное сокращение загрязнений в 2022 году может быть вызвано не столько возросшей экологической ответственностью промышленных предприятий, сколько снижением промышленной активности», — указывала она.