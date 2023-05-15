В России сократилось количество высоких загрязнений воздуха

FinExpertiza: количество высоких загрязнений воздуха в России в 2022-м сократилось вдвое

В 2022 году количество высоких загрязнений воздуха в России сократилось вдвое. Об этом свидетельствует исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». Опираясь на данные Росгидромета, эксперты выяснили, что всего за прошлый год было зафиксировано 209 подобных инцидентов.

За 2022 год в России был выявлен 201 случай высокого и восемь случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Это в два раза меньше, чем в 2021 году, когда количество экологических инцидентов было рекордным, и на 122 случая, или на 37 процентов меньше, чем в 2020-м.

Во многом это произошло за счет сокращения загрязнений атмосферы в Норильске: негативное воздействие на атмосферу со стороны местных предприятий снизилось до минимума. Среди российских регионов наибольшее число опасных загрязнений воздуха было выявлено в Самарской, Иркутской, Оренбургской, Свердловской и Кемеровской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском крае.

В качестве веществ-загрязнителей чаще всего выступали бензпирен и сероводород, также наблюдались случаи загрязнений диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом и диоксидом азота.

По словам главы FinExpertiza Елены Трубниковой, инциденты фиксировались в основном благодаря новому автоматизированному оборудованию мониторинга качества воздуха, и это достаточно позитивная тенденция. «С другой стороны, значительное сокращение загрязнений в 2022 году может быть вызвано не столько возросшей экологической ответственностью промышленных предприятий, сколько снижением промышленной активности», — прокомментировала она.

Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) предполагает превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении на протяжении восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз.