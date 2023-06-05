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18:18, 5 июня 2023Путешествия

Раскрыта стоимость первых пакетных туров в Грузию для россиян

АТОР: Space Travel запустил туры в Грузию с прямыми рейсами по 103 тысячи рублей

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

Туроператор Space Travel запустил продажу первых пакетных туров в Грузию с прямыми рейсами для россиян. Стоимость путевок раскрывается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) 5 июня.

Дешевле всего туристам обойдется четырехдневная поездка по маршруту Тбилиси — Мцхета — Бодбе — Сигнахи — Тбилиси. Она будет стоить от 103 тысяч рублей и выше с вылетом каждый вторник. Экскурсионная программа на пять дней в отеле с категорией три звезды обойдется уже от 107 тысяч рублей на человека. Турпакет на семь-восемь дней агентство предлагает за 126-139 рублей на одного вместе с самолетом.

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Space Travel также открыл авторские турпрограммы, однако их стоимость рассчитывается для каждого клиентам индивидуально. Цена будет зависеть от выбора отеля и его категории. Такие поездки проходят по маршруту Тбилиси — Мцхета — Ананури — Бодбе — Сигнахи — озеро Паравани — Фока — Вардзия — РабатБоржоми — Тбилиси.

Ранее сообщалось, что спрос на билеты в Грузию среди россиян вырос в три раза после появления в продаже прямых рейсов. Эксперты отмечают, что такой рост показали данные за 15 мая в сравнении со спросом на билеты 14 мая. В настоящий момент маршрут Москва — Тбилиси находится на третьем месте по популярности среди поисковых запросов, отметил руководитель направления авиабилетов сервиса путешествий «Туту» Денис Покрасенко.

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    Зарина Дзагоева
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