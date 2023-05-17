Спрос на билеты в Грузию среди россиян вырос в три раза

«Туту.ру»: спрос россиян на билеты в Грузию вырос после появления в продаже прямых рейсов

Спрос на билеты в Грузию среди россиян вырос в три раза после появления в продаже прямых рейсов. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отмечают, что такой рост показали данные за 15 мая в сравнении со спросом на билеты 14 мая. «При этом если сравнивать с периодом до 10 мая, когда объявили о снятии ограничений на полеты со стороны России, количество запросов выше в десять раз», — указано в исследовании.

В настоящий момент маршрут Москва — Тбилиси находится на третьем месте по популярности среди поисковых запросов, отметил руководитель направления авиабилетов сервиса путешествий «Туту» Денис Покрасенко.

Ранее сообщалось, что цена за полет из России в Грузию прямым рейсом авиакомпании «Азимут» составляет примерно 17–20 тысяч рублей. Представитель перевозчика также отметил, что продажи «идут хорошо, активно, но ажиотажа нет».

Пакетные туры в Грузию с прямыми рейсами могут появиться уже в ближайшие две недели, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Путевки, сформированные на GDS (с билетами из свободной продажи), могут начать продаваться в конце мая.