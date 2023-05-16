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11:12, 16 мая 2023Путешествия

Стал известен срок появления пакетных туров в Грузию с прямыми рейсами

АТОР: пакетные туры в Грузию с прямыми рейсами могут появиться уже в мае

Фото: Mike Swigunski / Unsplash

Пакетные туры в Грузию с прямыми рейсами могут появиться уже в ближайшие две недели. Вероятный срок появления путевок с перелетом в республику Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали эксперты туротрасли.

Стало известно, что путевки, сформированные на GDS (с билетами из свободной продажи), могут начать продаваться в конце мая.

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«Об организованном турпотоке мы можем говорить только после того, как расписание нормализуется и будут подтягиваться на GDS, — заявили в "Интуристе". — Мы не исключаем, что в течение ближайших двух недель это произойдет».

С подобным прогнозом соглашаются и в «Русском экспрессе». В настоящее время представители компании ждут формирования расписания прямых рейсов в Грузию. «Как только они появятся в системе, нам потребуется пара дней, чтобы составить пакеты», — подчеркнула директор департамента рекламы и PR туроператора Анна Филатовская.

Ранее в мае авиавласти Грузии выдали разрешение одной российской авиакомпании, «Азимут», на выполнение полетов в страну.

Согласно данным грузинских авиационных властей, перевозчик из России начнет выполнять рейсы в республику с 17 мая. Полеты будут осуществляться семь раз в неделю.

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Фариза Бацазова
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