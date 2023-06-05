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10:59, 5 июня 2023Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ заявил об уничтожении части его подразделения под Авдеевкой

Пленный солдат ВСУ Иваненко заявил, что большую часть его бригады уничтожили под Авдеевкой

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Большую часть личного состава 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили под Авдеевкой, рассказал украинский военнопленный Валентин Иваненко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, раньше на каждую позицию приходилось по три разведчика и четыре пехотинца. Затем на позиции начали выводить от четырех до семи разведчиков, поскольку пехоты не осталось.

Самого Иваненко мобилизовали в декабре 2022 года, а в марте 2023-го он попал под Авдеевку, где вскоре и сдался российским военным.

Ранее офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС России с позывным Шмель заявил, что наиболее опытная и подготовленная часть ВСУ уничтожена в самом начале спецоперации.

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    Алевтина Запольская
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