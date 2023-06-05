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20:57, 5 июня 2023Силовые структуры

Россиянин избил бывшую жену и получил 180 часов обязательных работ

Под Тюменью мужчину приговорили к обязательным работам за избиение бывшей супруги

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Казанский районный суд приговорил к 180 часам обязательных работ Алексея Севостьянова, избившего бывшую супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Осужденный признал вину, но отказался давать показания.

По данным ведомства, вечером 5 апреля пьяный россиянин поссорился бывшей женой на почве личной неприязни. Он ударил женщину ногой, причинив физическую боль.

Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к наказанию за административное правонарушение по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что житель Кемеровской области жестоко избил жену после того, как она отказалась топить печь в доме.

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    Екатерина Власова
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