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08:22, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Парень решился на пикантный подарок девушке и заставил ее понервничать

Reddit: девушка ждала товар из секс-шопа и узнала, что одна из ее посылок попала к соседям

Фото: Freestocks / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником gr8granolagirl поделилась историей о том, как она, ожидая доставку из секс-шопа, узнала, что одна из ее посылок случайно попала к соседскому ребенку. Девушка призналась, что ситуация заставила ее сильно понервничать: она опасалась, что мальчик открыл коробку с интимным товаром.

Автор рассказала, что ее возлюбленный решил заказать ей на день рождения вибратор помимо других подарков. Парень сообщил, что пикантную посылку доставят в их новую квартиру. Когда ни девушки, ни ее бойфренда не было дома, курьер привез один из пакетов. Доставка попала в руки к соседскому ребенку, который успел вскрыть ее.

«Я увидела СМС от соседа: "Наш сын увидел посылку и подумал, что она наша. Мы оставили ее на твоем крыльце". (…) Когда мы вернулись домой, то обнаружили, что пакет разорван настолько, что можно было достать его содержимое. Грязные отпечатки рук были по всей коробке», — вспоминала девушка.

Взволнованная героиня истории и ее возлюбленный, обеспокоенные тем, что соседи и их ребенок могли увидеть вибратор, открыли поврежденную упаковку. Однако оказалось, что внутри находились наручные часы Apple Watch. Тем не менее автора поста ожидала другая проблема: гаджет был испорчен ребенком. «Соседи даже согласились заменить испорченные часы. Но теперь, разумеется, все посылки будут доставляться на другие адреса», — заключила героиня истории.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как его обманула возлюбленная, ради которой он продал дорогой подарок. Чтобы помочь ее якобы больной бабушке, парень продал свой Nintendo Switch и отдал девушке деньги. Как выяснилось позднее, она потратила их на билеты на музыкальный фестиваль.

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    Мария Большакова
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