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09:00, 5 июня 2023Россия

Появились подробности об упавших на трассу под Калугой беспилотниках

Mash: один из упавших под Калугой беспилотников летел над трассой в сторону Москвы

Кадр: Telegram-канал SHOT

Один из беспилотников, который упал на трассу в Калужской области, летел параллельно автодороге в сторону Москвы со скоростью 140-150 километров в час. Подробности о дронах сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, размах крыльев беспилотника, который упал в Жиздринском районе, был около полутора-двух метров. Местные жители сообщили, что на устройстве заметили камеру. Боеприпасов на дроне не было.

Как сообщили жители Калужской области, вечером в воскресенье, 4 июня, они видели в небе направляющийся в сторону Москвы объект с лампочками, похожий на беспилотник самолетного типа.

Два беспилотника упали на трассу М3 «Украина» утром 5 июня. Как уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, один из дронов рухнул на 299-м километре трассы в городе Жиздра, второй — на 283-м километре автодороги в поселке Думиничи. Взрыва не произошло, никто не пострадал.

Впоследствии в сети появились кадры с места падения одного из устройств. На них видно, что часть дороги, на которую рухнули дроны, перекрыта. На месте находятся представители экстренных служб.

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    Анастасия Шейкина
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