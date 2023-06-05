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08:31, 5 июня 2023Россия

Российский школьник два дня проходил с пулей в небе

В городе Октябрьский в Башкирии девятиклассник два дня проходил с пулей в небе

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Башкирии девятиклассник два дня проходил с пулей в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, подросток из города Октябрьский случайно выстрелил в себя из отцовского пистолета, который нашел, когда был один дома. Школьник самостоятельно остановил кровь и впоследствии сказал родителям, что упал на штырь.

Пострадавшего отвезли в больницу через два дня после случившегося, подросток лечится в Уфе. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Краснодарском крае 14-летняя школьница в течение полугода проходила с пулей, которая застряла в сонной артерии. Когда состояние ребенка начало ухудшаться, это заметили родители девочки, ее впоследствии прооперировали.

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    Анастасия Шейкина
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