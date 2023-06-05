Российский школьник два дня проходил с пулей в небе

В городе Октябрьский в Башкирии девятиклассник два дня проходил с пулей в небе

В Башкирии девятиклассник два дня проходил с пулей в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, подросток из города Октябрьский случайно выстрелил в себя из отцовского пистолета, который нашел, когда был один дома. Школьник самостоятельно остановил кровь и впоследствии сказал родителям, что упал на штырь.

Пострадавшего отвезли в больницу через два дня после случившегося, подросток лечится в Уфе. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Краснодарском крае 14-летняя школьница в течение полугода проходила с пулей, которая застряла в сонной артерии. Когда состояние ребенка начало ухудшаться, это заметили родители девочки, ее впоследствии прооперировали.