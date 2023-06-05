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21:58, 5 июня 2023Мир

В США назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом

Белый дом назвал поставки средств ПВО Украине главным приоритетом США

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине главным приоритетом США, несмотря на то, что Вашингтон и союзники не располагают большим количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, передает РИА Новости.

Он добавил, что не хочет забегать вперед относительно того положения, в котором находятся Соединенные Штаты, однако подчеркнул, что данный тип вооружений находится на первом месте среди средств, которые будут переданы Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо получить от западных стран 50 ЗРК Patriot.

До этого украинский лидер пожаловался, что Киев не может получить не только необходимое количество ЗРК Patriot, но и ракет к ним, так как стоит в очереди на поставку. По его словам, европейская коалиция для передачи Украине систем Patriot находится на начальном этапе формирования.

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    Марина Совина
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