Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 3 июня 2023Бывший СССР

Зеленский раскрыл число запрашиваемых Киевом у Запада ЗРК Patriot

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев запрашивает у Запада 50 батарей Patriot

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Киеву необходимо получить от западных стран 50 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Число запрашиваемых у союзников систем президент Украины Владимир Зеленский раскрыл в интервью The Wall Street Journal.

«Украине нужно 50 батарей Patriot. Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет», — отметил украинский лидер, добавив, что средства ПВО необходимы также и для проведения контрнаступления.

По его словам, к настоящему времени Киев получил две батареи Patriot, всего же Украине обещали передать пять батарей.

Ранее Зеленский пожаловался, что Киев не может получить не только необходимое количество ЗРК Patriot, но и ракет к ним, так как стоит в очереди на поставку. По его словам, европейская коалиция для передачи Украине систем Patriot находится на начальном этапе формирования.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев оценил возможность изменения возникшего после СВО дискурса развития РФ
    Яна Рудковская назвала главный запах Подмосковья
    Зеленский раскрыл число запрашиваемых Киевом у Запада ЗРК Patriot
    Момент массового ДТП в Петербурге с 16 пострадавшими попал на видео
    Российских военных наградили за отражение попытки атаки на Шебекино
    Военкор оценил контрбатарейную борьбу ВС РФ на запорожском направлении
    В Молдавии начался митинг в поддержку сохранения Дня Победы
    Боец ММА спас человеку жизнь в московском магазине и попал на видео
    Российский наводчик рассказал о ходе отражения атаки ВСУ на Шебекино
    Бывший советник Кучмы заявил об ухудшении ситуации для Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.