Зеленский раскрыл число запрашиваемых Киевом у Запада ЗРК Patriot

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев запрашивает у Запада 50 батарей Patriot

Киеву необходимо получить от западных стран 50 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Число запрашиваемых у союзников систем президент Украины Владимир Зеленский раскрыл в интервью The Wall Street Journal.

«Украине нужно 50 батарей Patriot. Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет», — отметил украинский лидер, добавив, что средства ПВО необходимы также и для проведения контрнаступления.

По его словам, к настоящему времени Киев получил две батареи Patriot, всего же Украине обещали передать пять батарей.

Ранее Зеленский пожаловался, что Киев не может получить не только необходимое количество ЗРК Patriot, но и ракет к ним, так как стоит в очереди на поставку. По его словам, европейская коалиция для передачи Украине систем Patriot находится на начальном этапе формирования.