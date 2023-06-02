Зеленский пожаловался на очередь за ЗРК Patriot

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев оказался в очереди на поставку ЗРК Patriot

Киев не может получить не только необходимое количество зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но и ракет к ним, так как стоит в очереди на поставку, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Запись пресс-конференции с эстонским лидером Аларом Карисом опубликована в Telegram-канале главы государства.

«Наша задача не 70-75 процентов поражения целей, а 100 процентов. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним», — пожаловался Зеленский.

По его словам, европейская коалиция для передачи Украине систем Patriot находится на начальном этапе формирования. Он отметил, что по данному вопросу «были очень важные переговоры», в частности, с Германией, Данией и Нидерландами. В то же время Зеленский признал, что ряд стран, которые согласились присоединиться к коалиции, не располагают данными комплексами, чтобы передать Украине.

«Они будут искать. И это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности — политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние», — объяснил он.

Ранее Зеленский призвал ускорить формирование коалиций ЗРК Patriot и истребителей. По его словам, это ускорит установление мира.

