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10:16, 5 июня 2023Путешествия

Член экипажа раскрыл самые часто задаваемые вопросы пассажиров самолета

Бортпроводник Air New Zealand назвал просьбу поделиться ручкой самой частой у пассажиров

Фото: Unsplash

Член экипажа авиакомпании Air New Zealand назвал самым часто задаваемым вопросом пассажиров самолета просьбу поделиться ручкой. Об этом бортпроводник рассказал в интервью изданию New Zealand Herald.

По словам сотрудника перевозчика Логана Бакли (Logan Buckley), путешественники часто забывают взять с собой ручку в самолет и просят ее у бортпроводников. «Иногда мы можем предоставить вам одну, но, конечно, часто ручек не хватает, поэтому в следующий раз, когда вы будете составлять список того, что нужно взять в полет, обязательно добавьте туда ручку», — посоветовал член экипажа.

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Кроме того, Бакли заметил, что пассажиры постоянно интересуются тем, где они могут размять ноги, и раскрыл способ сделать это в полете. «Если вам нужно прогуляться, не стесняйтесь пройтись по салону и подойти в камбуз, где сидят стюардессы, мы всегда рады поболтать с вами», — уточнил бортпроводник.

Также сотрудник Air New Zealand отметил, что путешественники из экономкласса часто спрашивают, почему им нельзя посещать туалет в бизнес-классе. «Мы хотим, чтобы все наши клиенты получали фантастические впечатления на борту, и стараемся избегать слишком большого движения мимо пассажиров [бизнес-класса], поэтому мы просим людей оставаться в той части салона, которая соответствует оплаченному билету», — пояснил он.

В январе TikTok-блогер раскрыл простой, но действенный способ попасть в первый класс самолета без доплат и стать «любимым пассажиром» у членов летного состава. По словам молодого человека, бесплатно пересесть в первый класс можно, если подарить стюардессам конфеты или карту в Starbucks.

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