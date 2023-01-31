Блогер раскрыл простой способ бесплатно пересесть в первый класс самолета

TikTok-блогер: конфеты из Starbucks помогут пересесть в первый класс самолета бесплатно

Блогер раскрыл простой, но действенный способ попасть в первый класс самолета без доплат и стать любимым пассажиром у членов летного состава. Об этом он рассказал на видео в TikTok, на которое обратил внимание британский таблоид Express.

По словам молодого человека, бесплатно пересесть в первый класс поможет простой лайфхак. «Идите в Starbucks и купите пару подарочных карт на сумму около пяти долларов каждая или, если вы не хотите тратить так много, возьмите пару запакованных пакетов конфет», — рассказал он. Далее следует отдать бортпроводницам, встречающим пассажиров в самолете, презент и сказать, что это благодарность за их работу.

Пользователи сети оценили рекомендацию часто путешествующего туриста, оставив комментарии под публикацией. «Как стюардесса я одобряю этот лайфхак! Если вы сделаете мне подобный сюрприз, вы точно станете моим любимым пассажиром на рейсе», «Моя сестра подарила экипажу British Airways пончики Krispy Kreme, и ее сразу же посадили в первый класс на рейсе из Денвера в Лондон», «Я использовал подобный трюк раньше, и бортпроводники обычно предлагают бесплатные напитки на протяжении всего полета», — написали они.

Ранее стюардесса Джессика Лайонс, которая прославилась в соцсетях благодаря своей работе, рассказала о самых глупых вопросах пассажиров. По ее словам, путешественники часто спрашивают, можно ли покурить в самолете либо открыть окно. Девушка отметила, что члены летного состава смеются над такими вопросами.