Прославившаяся в соцсетях стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров

Стюардесса Джессика Лайонс пожаловалась, что пассажиры часто хотят открыть окна в самолете

Стюардесса, которая прославилась в соцсетях благодаря своей работе, рассказала о самых глупых вопросах пассажиров. Этим она поделилась в беседе с Daily Star.

По словам Джессики Лайонс (Jessica Lyons), члены экипажа смеются над подобными просьбами путешественников. «Можете ли вы подогреть молоко для ребенка?», «Можно открыть окно в самолете?», «Где я могу покурить?», «У вас есть здесь своя ванная?» — перечислила стюардесса другие странные вопросы пассажиров.

Лайонс объяснила в беседе с изданием, что большинство самолетов не оборудованы отдельными ванными комнатами. Она также добавила, что открытие окон приведет к разгерметизации салона, а разжигание огня в лайнере противоречит правилам безопасности. Кроме того, по словам стюардессы, все любители сигарет смогут покурить, как только выйдут из аэропорта в точке назначения рейса, но в самолете это невозможно.

Ранее Лайонс назвала самые распространенные способы знакомства с бортпроводницами и рассказала, что пассажиры часто пытаются оказать знаки внимания членам летного состава. Стюардесса отметила, что подобное поведение туристов связано со стереотипами, которые сложились в 1950-х, когда бортпроводницы должны были быть «одинокими и красивыми».